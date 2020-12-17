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ليبيا.. آمر منطقة طبرق العسكرية يستلم مقر الضمان بعد أنباء عن اشتباكات دامية وسقوط قتلى

أخبار العالم العربي

ليبيا.. آمر منطقة طبرق العسكرية يستلم مقر الضمان بعد أنباء عن اشتباكات دامية وسقوط قتلى
RT
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كشفت مصادر لـRT أن آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي، تسلم مقر الضمان مع بعض وجهاء القبائل في طبرق وتمت السيطرة على الوضع عقب اشتباكات قبلية.

وكانت مصادر ليبية أفادت بوقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة أسفرت عن مقتل شخصين في طبرق إثر نزاع نشب بين عائلتين على خلفية رغبة كل طرف بالحصول على منصب مدير الضمان الاجتماعي.

ليبيا.. آمر منطقة طبرق العسكرية يستلم مقر الضمان بعد أنباء عن اشتباكات دامية وسقوط قتلى
RT

ليبيا.. آمر منطقة طبرق العسكرية يستلم مقر الضمان بعد أنباء عن اشتباكات دامية وسقوط قتلى
RT

ليبيا.. آمر منطقة طبرق العسكرية يستلم مقر الضمان بعد أنباء عن اشتباكات دامية وسقوط قتلى
RT

ناصر حاتم- الملف الليبي

المصدر: RT

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