مصر: الموجة الثانية لكورونا بدأت.. ونجحنا في احتواء تداعيات الجائحة

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إن "الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت في العالم كله"، مضيفا أن "الإجراءات الاحترازية مهمة جدا على المستويين الشخصي والعملي".

وفي تصريح لقناة "صدى البلد" المصرية، قال راضي: "ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رأى خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، أن مصر نجحت في احتواء التداعيات لجائحة كورونا، وأنها تحقق أرقاما جدية وإيجابية، وأن سلوكها كان متوازنا في التعامل مع الجائحة".

وفيما يتعلق بوصول أول شحنة من لقاح كورونا الصيني من الإمارات، لفت إلى أن "هذا الملف إحدى النقاط المهمة التي تناولتها المباحثات بين الجانبين، والسيسي كرر توجيه الشكر إلى الإمارات على وصول الشحنة، فضلا عن مواصلة التنسيق في ظل الموجة الثانية لكورونا".

وأوضح أن "ولي عهد أبوظبي أكد أن مصر نجحت في احتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا، ونجحت في تحقيق أرقام اقتصادية ومعدل نمو إيجابي عبر أداء متوازن من الحكومة".

ناصر حاتم

المصدر: RT