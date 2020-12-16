 
مباشر

سوريا.. 11 وفاة و151 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

سوريا.. 11 وفاة و151 إصابة جديدة بكورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdkg

ارتفع عدد وفيات كورونا في سوريا إلى 554 بعد الإعلان عن 11 وفاة جديدة اليوم، كما استمر عدد الإصابات بالارتفاع إلى حدود قياسية.

وأعلنت وزارة الصحة عن 151 إصابة جديدة اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9603 حالات، بينها 4548 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي  54 حالة من الفيروس.

وتركزت الإصابات الجديدة في حمص بواقع 27 إصابة، تلتها ريف دمشق بـ 25 إصابة، ثم دمشق التي شهدت 23 إصابة جديدة.

وتشهد الإصابات تزايدا ملحوظا منذ تحول الطقس في البلاد باتجاه البرودة، ووصلت الإصابات اليومية المعلنة إلى مستويات قياسية منذ أيام حين بدأت تتجاوز حاجز المئة إصابة يومية، وتم الإعلان أمس عن تسجيل 150 إصابة بالفيروس.

واتخذت الحكومة السورية منذ يومين عددا من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، منها فرض ارتداء الكمامة في المؤسسات والأماكن العامة ووسائط النقل العام.

المصدر:  RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا