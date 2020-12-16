فرنسا.. النيابة العامة تطلب الموافقة على ترحيل صهر بن علي إلى تونس

جددت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بآكس أن بروفانس جنوب فرنسا، طلبها يوم الأربعاء، بالموافقة على ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي إلى بلاده.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن محكمة الاستئناف ستصدر قرارها بهذا الصدد في 27 يناير.

وأوقف الطرابلسي (58 عاما) في فرنسا في مارس 2019 إثر مغادرته كندا التي رفضت طلبه للحصول على اللجوء السياسي.

وكان الطرابلسي فر من تونس قبل عشرة أعوام في أعقاب سقوط نظام بن علي.

وتطالب تونس بترحيله لمحاكمته في خمس قضايا جارية أو صدرت فيها أحكام، حيث حُكم عليه غيابيا بالسجن 33 عاما على خلفية جرائم اقتصادية ومالية.

وكان الطرابلسي قدم ملفا العام 2016 لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة مقابل إرجاع أموال مسروقة. واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.

وسيطرت عائلة بن علي وزوجته على قطاعات من الاقتصاد التونسي، وحصلت على 21 بالمئة من أرباح القطاع الخاص التونسي العام 2010، وفق البنك الدولي.

المصدر: "أ ف ب"