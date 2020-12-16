الحريري: مصرون على معرفة الحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت ولا غطاء لأحد

أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري إصراره على معرفة اللبنانيين للحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت، مشددا على أنه "لا غطاء على أحد، إنما في إطار الاحترام الكامل للدستور".

وفي تصريح له عقب لقائه البطريرك الماروني اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، قال الحريري: "وضعت غبطة البطريرك في جو التشكيلة التي قدمتها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والقائمة على اختصاصيين غير منتمين حزبيا، ومن أهل النزاهة والكفاءة، وقادرين على القيام بالإصلاحات المتفق عليها".

وأضاف: "أبلغته أن الهدف ليس تشكيل حكومة كيفما اتفقنا، ولا أن أكون أنا رئيس حكومة، إنما الهدف هو وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، وهذا الهدف لا يتحقق إلا عبر القيام بالإصلاحات المتفق عليها لإعادة تدفق التمويل باتجاه لبنان".

وتعليقا على إعادة إعمار بيروت، قال الحريري: "أكدت لغبطة البطريرك إصرارنا على معرفة الحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت، وحق جميع اللبنانيين، وفي الدرجة الأولى حق الضحايا وأهاليهم بمعرفة كامل الحقيقة والمسؤوليات"، لافتاً إلى أنه "في هذا الإطار، لا غطاء على أحد ولا تغطية لأحد، إنما في إطار الاحترام الكامل للدستور والقوانين".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"