الجزائر.. تمديد الحجر الصحي الجزئي لـ15 يوما في 34 ولاية
Reuters CK/SEC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdiy
أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء عن تمديد إجراءات الحجر الصحي الجزئي من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما في 34 ولاية.
وقررت الحكومة أيضا رفع منع حركة حافلات نقل المسافرين يومي الجمعة والسبت في الولايات الـ34 كافة، كما تم تعديل فترة الغلق الجزئي لبعض النشاطات التجارية لتبدأ من الساعة 19:00 مساء بدلا من 15:00.
ويتعلق الأمر بمحلات بيع الأجهزة المنزلية والمقاهي والمطاعم ومحلات الإطعام السريع وصالونات الحلاقة ومحلات بيع اللوازم الرياضية وديكور البيت، فيما جرى تمديد منع أسواق السيارات المستعملة.
المصدر: موقع "البلاد"