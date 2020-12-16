الجزائر.. تمديد الحجر الصحي الجزئي لـ15 يوما في 34 ولاية

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء عن تمديد إجراءات الحجر الصحي الجزئي من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما في 34 ولاية.

وقررت الحكومة أيضا رفع منع حركة حافلات نقل المسافرين يومي الجمعة والسبت في الولايات الـ34 كافة، كما تم تعديل فترة الغلق الجزئي لبعض النشاطات التجارية لتبدأ من الساعة 19:00 مساء بدلا من 15:00.

ويتعلق الأمر بمحلات بيع الأجهزة المنزلية والمقاهي والمطاعم ومحلات الإطعام السريع وصالونات الحلاقة ومحلات بيع اللوازم الرياضية وديكور البيت، فيما جرى تمديد منع أسواق السيارات المستعملة.

المصدر: موقع "البلاد"