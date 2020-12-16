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عيدروس الزبيدي: تم التوافق النهائي بشأن الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض

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عيدروس الزبيدي: تم التوافق النهائي بشأن الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض
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أعلن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الإنتقالي، أنه تم التوافق النهائي على قائمة حكومة الكفاءات المنبثقة عن اتفاق الرياض، بما يخص الأزمة اليمنية.

ونقلت قناة عدن المستقلة بيانا للزبيدي جاء فيه أن "قائمة حكومة سوف يتم إعلانها بالتزامن مع تنفيذ الترتيبات العسكرية، يليها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، بما في ذلك تشكيل الوفد التفاوضي المشترك للعملية السياسية الشاملة".

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وقال الزبيدي إن "اتفاق الرياض يمثل فرصة حقيقية للسلام في الجنوب واليمن، ومن هذا المنطلق سيظل المجلس شريكا استراتيجيا مع السعودية ودول التحالف العربي في مختلف الملفات والقضايا ذات الصلة، حتى تحقيق وتأمين جميع المصالح والأهداف المشتركة".

وثمن المجلس الانتقالي عاليا جهود دول التحالف العربي لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية.

المصدر: قناة عدن المستقلة

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