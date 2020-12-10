مسؤول في التحالف العربي يعلن عن اتفاق لـ"فصل" القوات وخروجها من عدن وأبين في اليمن

أعلن مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، بخصوص حل الأزمة بجنوب اليمن.

وبحسب المصدر، تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرا، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح المصدر أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداء من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (أبين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة المؤقتة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه قائلا: "إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع".

المصدر: واس