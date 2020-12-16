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بن زايد يغرد بعد لقاء السيسي في القاهرة (صور)

أخبار العالم العربي

بن زايد يغرد بعد لقاء السيسي في القاهرة (صور)
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غرد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

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وقال بن زايد عبر حسابه على تويتر: "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة  .. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال راضي إنه "من المنتظر اجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك".

المصدر: RT

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