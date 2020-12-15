البحرين ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف "سرايا المختار" منظمة إرهابية

رحبت وزارة الخارجية البحرينية بقرار الولايات المتحدة، تصنيف "سرايا المختار" كمنظمة إرهابية عالمية تهدد أمن المملكة ودول العالم.

ورأت الوزارة في بيان لها، أن "القرار الأمريكي يشكل خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله".

وأشادت بـ"الجهود الحثيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة"، مؤكدة "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره".

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وصنفت الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم جماعة "سرايا المختار" البحرينية منظمة إرهابية، وقالت إنها تتلقى دعما من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين في البحرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: "سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

يشار إلى أن السلطات في البحرين، صنفت "سرايا المختار" وهي تنظيم شيعي مسلح، كتنظيم إرهابي، في مارس 2012.

وتأسس تنظيم "سرايا المختار" في البحرين في يوليو 2011.

المصدر: "وكالة الأنباء البحرينية"