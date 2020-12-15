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مصرع وإصابة عدد من السوريين في مصر

أخبار العالم العربي

مصرع وإصابة عدد من السوريين في مصر
Reuters
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كشفت وسائل إعلام مصرية عن مصرع عدد من السوريين في محافظة البحر الأحمر في حادث كشفت التحقيقات الأولية أنه نتج عن انقلاب سيارة.

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وأوضحت التحقيقات أن سيارة ربع نقل تقل عددا من حاملي الجنسية السورية في جنوب البحر الأحمر، كانوا قادمين من السودان في هجرة غير شرعية.

وكان مرفق إسعاف البحر الأحمر تلقى إخطارا من شرطة الشلاتين جنوب البحر الأحمر بانقلاب سيارة  بالكيلو 20 طريق الشلاتين – أبورماد، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وتم نقل المصابين لمستشفي الشلاتين لتلقي العلاج، وإيداع جثث المتوفين مشرحة نفس المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق حيث تم القبض على السائق.

المصدر: "المصري اليوم"

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