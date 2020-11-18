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مصر.. معاملة الطلاب السوريين واليمنيين كالمصريين

أخبار العالم العربي

مصر.. معاملة الطلاب السوريين واليمنيين كالمصريين
Reuters
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وافق وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، على استمرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين الموجودين في مصر معاملة الطلاب المصريين.

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وأوضح الوزير المصري أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على القيام بدورها تجاه الأشقاء العرب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس مصر، ولا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.

وأوضح شوقي أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "إحترازي" بغية عدم المجازفة، وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الأمور بأن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الأبناء.

وأشار إلى أن أي قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة، وليس لوزارة التربية والتعليم، ولم يتم طرحه على الإطلاق هذا العام الدراسي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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