دمشق تقدم تسهيلات للمستثمرين السوريين في مصر لنقل أعمالهم إلى سوريا

اتخذت مدينة الشيخ نجار الصناعية في سوريا قرارا، قامت على إثره بالموافقة لمستثمرين اثنين لنقل خطوط إنتاجهم من مصر إلى مقاسمهم في المدينة الصناعية.

ووافق مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، على منح المستثمرين السوريين إمكانية نقل آلاتهم ومصانعهم إلى مقاسمهم داخل المدينة الصناعية بغض النظر عن توافق الصناعة المراد نقلها مع منطقة المقسم في المدينة الصناعية.

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تستقطب المستثمرين السوريين والصناعيين المتواجدين في الخارج، حيث تعمل على تسهيل نقل آلياتهم ومعداتهم ومباشرة العمل في مقاسمهم داخل المنطقة الصناعية.

وشدد محافظ حلب، حسين دياب الذي ترأس الاجتماع، على أهمية تطبيق هذه الإجراءات والتسهيلات بهدف عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد في البلاد.

ومنح المجلس جميع الصناعيين المخصصين في المدينة مهلة لغاية شهر مارس القادم لاستكمال تراخيص البناء وتسديد رسوم الترخيص وفق الأسعار المحددة والبالغة 18500 ليرة سورية للمتر المربع الواحد.

بالإضافة إلى ذلك منح المجلس الموافقة على إعطاء مهلة للصناعيين "المنتهية رخص البناء العائدة إليهم لتقديم طلبات لتمديد رخصهم لغاية نهاية العام الجاري ومعالجة جميع الطلبات المقدمة بهدف عودة عجلة الإنتاج في البلاد.

المصدر: سبوتنيك