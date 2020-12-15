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مسلحون يغتالون ناشطا في الاحتجاجات شرقي بغداد (صورة)

أخبار العالم العربي

مسلحون يغتالون ناشطا في الاحتجاجات شرقي بغداد (صورة)
سيارة اسعاف في ساحة الخلاني ببغداد
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أفاد ناشطون في العاصمة العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين اغتالوا ناشطاً في الاحتجاجات شرقي بغداد.

وقال نشطاء لـRT، إن "مسلحين اغتالوا الناشط في الاحتجاجات صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة جنوبي شرق بغداد".

وأضافوا، أن "العراقي أصيب بخمس رصاصات وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى".

مسلحون يغتالون ناشطا في الاحتجاجات شرقي بغداد (صورة)الناشط الذي اغتيل صلاح العراقي

وازدادت عمليات اغتيال النشطاء في الاحتجاجات العراقية خلال الأشهر الأخيرة، رغم تراجع الاحتجاجات ورفع الخيام من أبرز ساحتين في بغداد وذي قار.

المصدر: RT

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