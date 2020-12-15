مسلحون يغتالون ناشطا في الاحتجاجات شرقي بغداد (صورة)

أفاد ناشطون في العاصمة العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين اغتالوا ناشطاً في الاحتجاجات شرقي بغداد.

وقال نشطاء لـRT، إن "مسلحين اغتالوا الناشط في الاحتجاجات صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة جنوبي شرق بغداد".

وأضافوا، أن "العراقي أصيب بخمس رصاصات وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى".

وازدادت عمليات اغتيال النشطاء في الاحتجاجات العراقية خلال الأشهر الأخيرة، رغم تراجع الاحتجاجات ورفع الخيام من أبرز ساحتين في بغداد وذي قار.

المصدر: RT