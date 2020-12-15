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سلطنة عمان تصدر ترخيصا لاستيراد لقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من كورونا

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تصدر ترخيصا لاستيراد لقاح
Reuters
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أصدرت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، ترخيصا لاستيراد اللقاح الذي توصلت إليه شركتا "فايزر- بيونتيك" للوقاية من فيروس كورونا، للفئة العمرية من 16 عاما فما فوق.

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وحسب الوزارة فإن هذا الإجراء جاء ضمن "جهود ضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ، حسب السياسات التي تقرها الوزارة".

وأشارت إلى أن الترخيص تم "بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قدمت من قبل شركة (فايزر) الأمريكية، فور استلامها في 26 من نوفمبر الماضي، والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة وبعد اعتماده من قبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

المصدر: رويترز + وكالة الأنباء العمانية

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