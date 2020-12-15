مصر تنفذ مشروع المونوريل الجديد لنقل 45 ألف راكب في الساعة

قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق في مصر، عصام والي، إن مشروع المونوريل يعد نقله نوعية وحضارية لمصر.

إقرأ المزيد

وأشار خلال حديثه في مجلس النواب المصري إلى أن المونوريل هو عبارة عن خط أكتوبر الذي يبلغ طوله 142 كيلومترا ويضم 12 محطة، وخط العاصمة الإدارية ويبلغ طوله 56 كيلومترا ويضم 22 محطة، مشيرا إلى ميزة وسائل النقل الكهربائي في استيعاب الكثافات العالية والتي تصل إلى 45 ألف راكب في الساعة.

وأضاف: "من المتوقع أن يتم نقل مليون و150 ألف راكب في خط العاصمة الإدارية و850 ألف راكب في خط أكتوبر، وكل هذه الكثافات سيتم اختزالها من وسائل النقل السطحية، وهناك دراسات للمشروع تم تقديمها للمجلس".

المصدر: اليوم السابع