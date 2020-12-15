 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين منظمة إرهابية عالمية

مصر تنفذ مشروع المونوريل الجديد لنقل 45 ألف راكب في الساعة

أخبار العالم العربي

مصر تنفذ مشروع المونوريل الجديد لنقل 45 ألف راكب في الساعة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pd7a

قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق في مصر، عصام والي، إن مشروع المونوريل يعد نقله نوعية وحضارية لمصر.

إقرأ المزيد
شركة عالمية تعرض على مصر إنشاء معمل لصناعات متطورة
شركة عالمية تعرض على مصر إنشاء معمل لصناعات متطورة

وأشار خلال حديثه في مجلس النواب المصري إلى أن المونوريل هو عبارة عن خط أكتوبر الذي يبلغ طوله 142 كيلومترا ويضم 12 محطة، وخط العاصمة الإدارية ويبلغ طوله 56 كيلومترا ويضم 22 محطة، مشيرا إلى ميزة وسائل النقل الكهربائي في استيعاب الكثافات العالية والتي تصل إلى 45 ألف راكب في الساعة.

وأضاف: "من المتوقع أن يتم نقل مليون و150 ألف راكب في خط العاصمة الإدارية و850 ألف راكب في خط أكتوبر، وكل هذه الكثافات سيتم اختزالها من وسائل النقل السطحية، وهناك دراسات للمشروع تم تقديمها للمجلس".

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا