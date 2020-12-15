فرنسا تدين الهجوم على ناقلة الوقود في ميناء جدة

دانت سفارة فرنسا لدى المملكة العربية السعودية الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا سفينة وقود تحمل علم سنغافورا كانت راسية في ميناء جدة.

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وقالت السفارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "الهجوم على أهداف مدنية يشكل اعتداء جديدا على أمن المملكة، وعلى حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر".

وفي وقت سابق، أفادت منظمة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" (UKMTO)، بأنه تم إغلاق ميناء جدة السعودي، الذي يعد أكبر ميناء في المملكة، بعد الانفجار الذي أصاب الناقلة "بي دبليو راين" المملوكة لشركة هافينا.

المصدر: RT