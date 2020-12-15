 
مباشر

فرنسا تدين الهجوم على ناقلة الوقود في ميناء جدة

أخبار العالم العربي

فرنسا تدين الهجوم على ناقلة الوقود في ميناء جدة
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pd5j

دانت سفارة فرنسا لدى المملكة العربية السعودية الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا سفينة وقود تحمل علم سنغافورا كانت راسية في ميناء جدة.

إقرأ المزيد
قبطان الناقلة المتضررة: زوارق صغيرة شوهدت قبل وقوع الانفجار قبالة ساحل السعودية
قبطان الناقلة المتضررة: زوارق صغيرة شوهدت قبل وقوع الانفجار قبالة ساحل السعودية

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "الهجوم على أهداف مدنية يشكل اعتداء جديدا على أمن المملكة، وعلى حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر".

وفي وقت سابق، أفادت منظمة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" (UKMTO)، بأنه تم إغلاق ميناء جدة السعودي، الذي يعد أكبر ميناء في المملكة، بعد الانفجار الذي أصاب الناقلة "بي دبليو راين" المملوكة لشركة هافينا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا