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الحكم على لبنانية بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم "التواصل مع إسرائيل"

أخبار العالم العربي

الحكم على لبنانية بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم
Reuters
صورة تعبيرية
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أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكما بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على مواطنة بجرم "التواصل مع عملاء إسرائيل ودخول بلاد العدو".

وذكرت المحكمة في بيان أن "رئيس المحكمة العميد الركن منير شحادة قرر أيضا تجريد الناشطة كيندا الخطيب من حقوقها المدنية بعد إدانتها بجرم التواصل مع عملاء إسرائيل ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات أمنية".

وأضافت: "قضى القاضي أيضا الحكم بالأشغال الشاقة غيابيا مدة عشر سنوات بحق اللبناني شربل الحاج المتواري عن الأنظار وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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