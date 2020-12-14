إعلامي مصري يدعو لإنشاء جيش إلكتروني

دعا الإعلامي المصري محمد الباز، الحكومة المصرية لإنشاء ما يسمى بجيش مصر الإلكتروني للرد على المشككين.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" أن "مصر تتعرض منذ سنوات وسوف تتعرض إلى العديد من الشائعات مؤكدا أن هناك متابعة إعلامية دولية على مصر للتعرف على ما حدث فيها خلال الـ10 سنوات الماضية وهذه الفترة التي يطلق عليها الربيع العربي".

وأوضح أن "المصريين يجب عليهم التصدي إلى مثل هذا الهجوم على مصر وهذا لأن أي شخص يتحدث عن إنجازات الدولة المصرية يتم مهاجمته فورا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية