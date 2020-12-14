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مصر تحبط محاولة تهريب إلى تركيا

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مصر تحبط محاولة تهريب إلى تركيا
Reuters
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تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي في مصر، من إحباط محاولة تهريب عملة أجنبية إلى الخارج، في مخالفة لقانون النقد الأجنبي في البلاد.

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وقالت السلطات المصرية أنه تم ضبط محاولة تهريب 56 ألف دولار أمريكي (قرابة مليون جنيه مصري)، بحوزة راكبة كانت متجهة إلى اسطنبول.

وأوضحت أنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى اسطنبول، اشتبهت الخدمة المعنية في حقيبة راكبة من المسافرين بوجود أجسام معتمة داخلها، وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكبة وتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالى قدره 56200 دولار أمريكي، مخالفة بذلك القانون المصري بشأن انتقال النقد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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