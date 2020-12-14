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مصر تستعد للإعلان عن أول اكتشاف أثري ضخم في عام 2021

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مصر تستعد للإعلان عن أول اكتشاف أثري ضخم في عام 2021
Reuters
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قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، إنه سيتم الإعلان عن كشف أثري كبير بجبانة سقارة الأثرية، وأن تفاصيله ستعلن قريبا ليكون أول كشف لعام 2021.

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وأوضحت الوزارة أنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تفقد خالد العناني وزير السياحة والآثار، بصحبة زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بجوار هرم الملك تيتي الأول بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار للدفن بها توابيت أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.

وأكد زاهي حواس أن هذا الكشف الذي سيتم الإعلان عنه أوائل العام القادم سوف يلقي الضوء على جزء من تاريخ سقارة الذي لا نعرف عنه الكثير كما سيكشف النقاب عن  أسرار جبانة الأسرة 18 و19 بمنطقة آثار سقارة.

المصدر: RT

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