مصر تمد السعودية بآثارها الفرعونية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الحكومة المصرية بالموافقة على عرض 84 قطعة أثرية بمعرض "شطر المسجد" في السعودية لمدة عامين.

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وستعرض القطع المصرية بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 28/11/2020 حتى 30/11/2022 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

وحددت المادة الثانية أن تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار المصرية من تاريخ بدء الإعداد للمعرض وحتى عودة القطع سالمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية