وزير الثقافة المصري السابق فاروق حسني: خسرت رئاسة اليونسكو لرفضي التطبيع مع إسرائيل

قال وزير الثقافة المصري السابق فاروق حسني، إن سبب خسارته في رئاسة اليونسكو يعود لأنه كان ضد التطبيع مع إسرائيل، إلا بعد الاعتراف بفلسطين.

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وأضاف حسني خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر": "في وقت من الأوقات بقيت عاوز أعرف إسرائيل بتنتج إيه فنيا وفكريا وثقافيا، والمفروض شعبنا يعرف الكلام ده".

وأشار إلى أن "المواقف السياسية الموجودة على الساحة تدفع الشخص للتفكير بالشكل السياسي، والتي تحسب الواقع الموجود، ولا بد من الدخول في حوار جدي للوصول لعلاقة لها طابع معين في المنطقة، ولن نستطيع محو إسرائيل، وبالرغم من دخولها عدة حروب إلا أنها ظلت موجودة، والتفكير السياسي له اعتباراته".

المصدر: وسائل إعلام مصرية