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أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

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أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة
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أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.


وأعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي في تويتر عن تعيين:

أنس خالد الصالح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية 

أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية 

حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع 

محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء

عيسى أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

باسل حمد الصباح وزيرا للصحة

المصدر: RT + "رويترز+ كونا"

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