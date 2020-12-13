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وزير اسرائيلي: بينس سيزور اسرائيل وقد يعلن من هناك عن تطبيع جديد

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وزير اسرائيلي: بينس سيزور اسرائيل وقد يعلن من هناك عن تطبيع جديد
Reuters JONATHAN DRAKE
نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس
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قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أوكينيس إنه من المتوقع أن يعلن الأمريكيون عن توجه "دولة واحدة أو اثنتين" لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، قبل الـ20 من يناير المقبل.

وقال أوكينيس في تصريح له، إنه "من المتوقع أن يصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى إسرائيل قبل أيام من تسلم جو بايدن الرئاسة الأمريكية". وأضاف :"بينس ينوي زيارة إسرائيل، لكنه لم يحدد تاريخا".  

وتابع: "بينس يعطي انطباعا أنه سيصل قبل أداء الإدارة الأمريكية الجديدة القسم الدستوري، ومن الممكن أن يقوم خلال هذه الزيارة بالإعلان عن اتفاقيات تطبيع جديدة". 

المصدر: "I24"

 

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