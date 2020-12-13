مصدر لـRT: اعتقال قيادي سابق في الحشد الشعبي ببغداد

أعلن مصدر في الحشد الشعبي، اليوم الأحد، بأن قوة أمنية اعتقلت صباح اليوم الأحد قيادياً سابقا في الحشد الشعبي داخل العاصمة بغداد.

وقال المصدر لٰـRT، إن "قوة أمنية اعتقلت القيادي السابق في الحشد الشعبي، حامد الجزائري، وسط بغداد".

وأضاف، أن "القوة التي اعتقلت الجزائري تابعة للحشد الشعبي".

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يذكر أن حامد الجزائري، كان في السابق نائب قائد "سرايا الخرساني"، وآمر اللواء 18 في الحشد الشعبي، وقد أعفي من منصبه في سبتمبر الماضي.

المصدر: RT