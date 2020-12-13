ملك البحرين يصدر مرسوما يخص وزارة التربية والتعليم

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا جديدا بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم.

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وبحسب ما نشرته "وكالة الأنباء البحرينية"، اليوم الأحد، فقد نص المرسوم على إعادة تشكيل الهياكل والمناصب في الوزارة بحيث يتبع وزير التربية والتعليم مديرا عاما لـ"صرح الميثاق الوطني"، ومدير عام شئون المدارس، ويتبعه عدد من الوكلاء منها وكيل الخدمات التعليمية والوكيل المساعد للتعليم ووكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء، والوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم، والوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية