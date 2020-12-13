توجيه أميري عاجل بشأن فيديو ساخر من اسم قرية سعودية

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية في السعودية، الجهات المعنية باتخاذ اللازم تجاه مقطع التهكم والسخرية من اسم إحدى القرى في تلك المنطقة.

وأوضحت إمارة منطقة الحدود الشمالية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وجه باتخاذ اللازم تجاه المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن التهكم والسخرية من اسم إحدى القرى بالمنطقة، بعبارات غير مسؤولة وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي.

المصدر: RT