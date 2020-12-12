المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي: سنسمح باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر

قال سعد العتيبي المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي في تصريح لـ"رويترز" يوم السبت، إن الكويت أبلغت مصر للطيران والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة باستئناف الرحلات إلى مصر.

وأضاف سعد العتيبي المتحدث أن هذه الخطوة لتسهيل سفر المصريين الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم.

وكانت صحيفة "الأنباء" الكويتية قد أفادت نقلا عن مصادر مسؤولة، بأن الإدارة العامة للطيران المدني أرسلت كتابا إلى شركة مصر للطيران يفيد بأنه لا مانع لدى الكويت في بدء تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنها خطوة أولى لبدء التشغيل في الوجهتين ذهابا وعودة بعد تجهيز الاشتراطات والإجراءات الصحية الخاصة بالفحوصات والحجـر المؤسسي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن رد "الطيران المدني" يعتبر خطوة مهمة لبدء تشغيل الرحلات المباشرة بين البلدين قريبا، وكرد رسمي على الكتاب الصادر من شركة مصر للطيران.

وتوقعت المصادر أن يتم التنسيق بين الجانبين الكويتي والمصري لتحديد موعد تشغيل رحلات العودة خلال الأيام المقبلة.

المصدر: وكالات