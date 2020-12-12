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المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري ينفي تعرض القاهرة لزلزال فجر اليوم

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المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري ينفي تعرض القاهرة لزلزال فجر اليوم
Reuters Pichi Chuang
رسم بياني يظهر قراءة لزلزال
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نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، اليوم السبت، ما تردد عن تعرض القاهرة لزلزال فجر اليوم، داعيا وسائل الإعلام المختلفة إلى "توخي الحذر بنشر أي معلومات حول الزلزال".

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وأعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، يوم أمس الجمعة، تعرض البلاد لهزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر، بالقرب من القاهرة.

وأوضح جاد القاضي أن الهزة كانت في تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، مشيرا إلى أن الهزة شعر بها بعض المواطنين.

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، تعمل الشبكة القومية للزلازل في مصر "من خلال 70 محطة تم اختيار مواقعها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله".

المصدر: "الأهرام + اليوم السابع"

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