مصر تسجل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الجمعة، تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و23 وفاة، مقارنة مع 445 إصابة و22 وفاة يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، بلغ 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها و6877 حالة وفاة.

وكشفت بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية تراجع نسب شفاء مرضى كورونا بالمستشفيات إلى 86.8% بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة، وذلك وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الخميس عن استقبال أولى شحنات لقاح شركة "سينوفارم" الصينية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، إن الأولوية في توزيع لقاح كورونا الصيني ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

المصدر: RT