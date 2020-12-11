وزارة الصحة المصرية تعلن تدشين موقع إلكتروني للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها دشنت موقعا إلكترونيا ومتاحا لكل من يريد التسجيل للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، إن "الوزارة دشنت موقعا إلكترونيا، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها على مجلس الوزراء، لافتة إلى أن من يريد التسجيل لتناول اللقاح يدخل على الموقع ويضع بياناته، كما أن الموقع به بيانات اللقاحات، وبعد التسجيل يتم التواصل مع المواطنين لحجز اللقاح دون تدخل بشري".

ونوهت بأن هناك خط إنتاج جديدا في "فاكسيرا"، لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، كما يتم التفاوض حاليا مع الشركة المنتجة؛ لنقل التصنيع داخل مصر.

وأشارت إلى أنها شاركت فى التجارب السريرية وحصلت على جرعتين، والجرعة الثانية حصلت عليها ولم تتسبب فى ارتفاع درجة الحرارة وأجريت تحليل الأجسام المضادة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا "كوفيد -19" من دولة الإمارات من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية.

المصدر: RT