الأردن.. القبض على شخص حاول التسلل من سوريا

أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل شخص من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وبين المصدر الأمني أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك على المتسلل، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة، للبت في أمره".

وأضاف أن "المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، بهدف حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة".

المصدر: "عمون"