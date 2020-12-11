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قرقاش: تنفيذ "اتفاق الرياض" يعد أحد أهم الخطوات في التعامل مع أزمة اليمن

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قرقاش: تنفيذ
Reuters
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الجمعة، إن تنفيذ "اتفاق الرياض" يعد أحد أهم الخطوات في التعامل مع أزمة اليمن، مؤكدا أهمية نجاح جهود السعودية والأمم المتحدة.

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بدء تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض في اليمن

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "يبقى تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق".

وأضاف أنه "لأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على (لا منطق) الصراعات الصغيرة على الأرض".

وكان مراسل RT أفاد بوقت سابق اليوم ببدء انسحاب القوات الحكومية من مدينة شقره في محافظة أبين جنوب شرق اليمن، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض.

المصدر: RT

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