قرقاش: تنفيذ "اتفاق الرياض" يعد أحد أهم الخطوات في التعامل مع أزمة اليمن

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الجمعة، إن تنفيذ "اتفاق الرياض" يعد أحد أهم الخطوات في التعامل مع أزمة اليمن، مؤكدا أهمية نجاح جهود السعودية والأمم المتحدة.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": "يبقى تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق".

وأضاف أنه "لأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على (لا منطق) الصراعات الصغيرة على الأرض".

ببقى تنفيذ اتفاق الرياض احد اهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الإتفاق، ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على "لا منطق" الصراعات الصغيرة على الأرض. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 11, 2020

وكان مراسل RT أفاد بوقت سابق اليوم ببدء انسحاب القوات الحكومية من مدينة شقره في محافظة أبين جنوب شرق اليمن، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض.

المصدر: RT