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بدء تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض في اليمن

بدء تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض في اليمن

أخبار العالم العربي

بدء تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض في اليمن
Reuters
أرشيف
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أفاد مراسل RT ببدء انسحاب القوات الحكومية من مدينة شقره في محافظة أبين جنوب شرق اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض.

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وفي وقت سابق من أمس الخميس، قالت مصادر يمنية إن قوة عسكرية سعودية وصلت إلى محافظة أبين للإشراف على تنفيذ الإجراءات العسكرية والأمنية من اتفاق الرياض، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، تمهيدا لإعلان الحكومة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن قوة عسكرية سعودية قدمت من محافظة حضرموت شرق البلاد، وصلت إلى مدينة شقرة الساحلية، وهي مقر العمليات للقوات الحكومية في محافظة أبين جنوبي اليمن.

ويأتي ذلك بهدف الإشراف على تنفيذ الإجراءات العسكرية من اتفاق الرياض، والفصل بين القوات المتحاربة في محيط مدينة زنجبار عاصمة أبين.

وتضم القوة العسكرية السعودية عددا من الضباط السعوديين، قدموا إلى أبين على متن 5 مركبات عسكرية مدرعة، ترافقها الأطقم العسكرية.

المصدر: RT+ وكالات

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