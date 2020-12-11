محنة شوغالي وسويفان انتهت وهما الآن في روسيا

قال ألكسندر مالكفيتش، عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية، إن الروسيين المفرج عنهما في ليبيا، مكسيم شوغالي وسامر سويفان، موجودان حاليا في أرض الوطن.

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وكتب مالكفيتش على حسابه في موقع تيليغرام: "مواطنا روسيا، مكسيم شوغالي وسامر سويفان، موجودان الآن بالتأكيد في روسيا. انتهى كل شيء. واكتملت العملية الخاصة بإطلاق سراحهما".

وكان عالم الاجتماع الروسي، مكسيم شوغالي، ومترجمه سامر سويفان، اعتقلا في طرابلس بليبيا في مايو 2019 وأودعا السجن.

وادعى آنذاك رئيس قسم التحقيقات الجنائية التابعة للنائب العام الليبي أن الروسيين كانا يحاولان التأثير على الانتخابات، ولذا وضعا في أحد السجون.

المصدر: نوفوستي