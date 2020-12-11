قطر: مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة خطوة هامة نحو تحقيق التسوية

أعربت قطر عن اعتزازها بالدور الذي تضطلع به في سياق الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة أفغانستان في التوصل إلى السلام المنشود من خلال قيامها بدور الوساطة بين حكومة كابل وحركة طالبان.

إقرأ المزيد

وأكدت علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75، على مساعي قطر لاستعادة الأمن والسلام والازدهار في أفغانستان.

وقالت المندوبة إن "مساعي دولة قطر لدعم استعادة الأمن والسلام والازدهار في أفغانستان تعكس سياستها الخارجية الراسخة التي تولي أهمية لتعزيز تسوية المنازعات بالسبل السلمية والوساطة، التي نجحنا من خلالها في تحقيق إنجازات هامة بالتعاون مع شركائنا الدوليين".

وأشارت إلى استضافة قطر مفاوضات السلام الأفغانية في سبتمبر الماضي، واعتبرتها "خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الشاملة المرجوة في أفغانستان ووضع حد لحالة العنف والمعاناة الإنسانية وتمهيد الطريق أمام الاستقرار والازدهار الدائمين".

وأضافت أنه "رغم التحديات بسبب التدابير الاحترازية من جائحة فيروس كورونا، استمرت وساطة دولة قطر في دفع الحوار بين الأطراف الأفغانية، وتمكنت في الصيف الماضي من التوصل إلى وقف إطلاق النار في عيدي الفطر والأضحى المباركين، وكذلك إنجاح عملية تبادل الأسرى بين حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وحركة طالبان".

المصدر: قنا