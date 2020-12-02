بومبيو يرحب بالاتفاق المبدئي بين حكومة كابل و"طالبان" ويشكر قطر

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالاتفاق المبدئي المبرم اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة بين مفاوضي الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان".

ووصف بومبيو، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، الاتفاق الذي يحدد القواعد الإجرائية لمحادثات السلام بين طرفي النزاع بأنه "معلم مهم" في المفاوضات الجارية منذ 12 سبتمبر.

وذكر الوزير أن الطرفين اتخذا سلسلة قرارات مهمة ستقود مفاوضاتهما بشأن خارطة طريق سياسية ووقف شامل لإطلاق النار، مضيفا: "نهنئ كلا الطرفين بعزمهما وإرادتهما لإيجاد أرضية مشتركة".

وشدد بومبيو على أن هذا الإنجاز يظهر جدية الحكومة الأفغانية و"طالبان" وقدرتهما على تجاوز الاختلافات واستعدادهما للتعامل مع قضايا معقدة، مؤكدا أن الاتفاق الجديد يبعث بالأمل في إيجاد تسوية سياسية للنزاع الذي يتجاوز عمره 40 عاما.

وشكر بومبيو نيابة عن حكومة الولايات المتحدة قطر على استضافة المفاوضات الأفغانية-الأفغانية وأداء دور الوسيط.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم عملية السلام في أفغانستان، مضيفا أن شعب هذا البلد يتطلع أكثر من أي شيء آخر لإحراز تقدم سريع في تطبيق خارطة طريق خاصة بالتسوية ووقف لإطلاق النار.

المصدر: RT