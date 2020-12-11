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حركة "حماس": التطبيع بين المغرب وإسرائيل خطيئة سياسية

أخبار العالم العربي

حركة
Reuters
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اعتبرت حركة "حماس" أن اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل هو "خطيئة سياسية".

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وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، عبر تويتر: "إن الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وتوسيع تغوله الاستيطاني على أرضنا".

وأكد أن "التطبيع يشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق شعبنا، ولا يخدم بالمطلق قضيتنا العادلة ولا القضايا الوطنية للدول المُطبعة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار هذا التطبيع.

المصدر: RT 

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