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محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك المغرب

محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك المغرب

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك المغرب
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تلقى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من ملك المغرب محمد السادس.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأنهما بحثا خلال الاتصال العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما ويحقق تطلعاتهما.

كما تناولا عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال، بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وقرار المملكة المغربية استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.

وأكد أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الجهود والمساعي المشتركة نحو الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة.

من جانبه، عبر ملك المغرب عن جزيل شكره وتقديره لمواقفه الداعمة للمغرب وسيادته على مختلف الأصعدة، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية والحرص المشترك على تنميتها في جميع المجالات. 

المصدر: وام

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