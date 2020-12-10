اليمن.. تجدد القصف بين قوات هادي والانتقالي الجنوبي في أبين

أفاد مراسل RT في اليمن بتجدد القصف المدفعي المتبادل بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوب شرق البلاد.

وحمل المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي في المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين، محمد النقيب، عبر حسابه في موقع "تويتر"، قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المسؤولية عن خرق نظام وقف إطلاق النار.

وذكر النقيب أن القوات الحكومية "تواصل خروقاتها واستفزازاتها" بشن ضربات مدفعية على قوات المجلس الانتقالي في قطاعي الطرية ووادي سلا، مشيرا إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار جهود تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وبوجود قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

في الوقت بدل الضائع التيار الاخواني الرافض والمعطل لإتفاق الرياض بالحكومة اليمنية، يواصل خروقاته واستفزازاته بقصف مدفعي على قواتنا في قطاعي الطرية ووادي سلا



يأتي ذلك في ظل استمرار جهود تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق وبوجود قوات التحالف العربي . — محمد النقيب (@M_Q_Alnaqib) December 10, 2020

ولا يزال التوتر مستمرا في جنوب اليمن منذ العام الماضي، عندما بسطت قوات المجلس الانتقالي سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن ومناطق أخرى من جنوب البلاد.

ولم ينجح اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر العام الماضي بوساطة السعودية في احتواء الأزمة بالكامل، مع وقوع حوادث واستئناف القتال بين حكومة هادي والمجلس من حين إلى آخر.

المصدر: RT