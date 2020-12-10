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محمد بن زايد: تطبيع المغرب مع إسرائيل خطوة سيادية تعزز سعينا المشترك للسلام العادل في المنطقة

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد: تطبيع المغرب مع إسرائيل خطوة سيادية تعزز سعينا المشترك للسلام العادل في المنطقة
Reuters Andrew Caballero-Reynolds
محمد بن زايد
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رحب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالإعلان عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع العلاقات.

يتبع..

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