محمد بن زايد: تطبيع المغرب مع إسرائيل خطوة سيادية تعزز سعينا المشترك للسلام العادل في المنطقة
Reuters Andrew Caballero-Reynolds
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رحب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالإعلان عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع العلاقات.
نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط إستئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 10, 2020
يتبع..