الأردن يصدر قرارا يسمح بعبور المصريين بشاحناتهم إلى المملكة بعد توقف 9 أشهر

سمحت السلطات الأردنية لسائقي الشاحنات المصرية بدخول أراضى المملكة بشاحناتهم عبر خط نويبع – العقبة الذي تديره شركة الجسر العربي، بعدما توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا .

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وحسب مصدر مسؤول في شركة الجسر العربي فقد تم أمس فتح الباب أمام سائقي الشاحنات المصرية بالحجز على الخط، كما كان الحال قبل تداعيات فيروس كورونا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الأردني.

ونص القرار على الموافقة على دخول البضائع المصرية عبر الحدود البرية والتي تكون مقصدها الأردن، بعد أن كانت مقتصرة على الشاحنات التي تعبر ترانزيت فقط.

كما تضمن القرار الموافقة على فتح معبر الدرة أمام حركة الشاحنات عبر الأراضي الأردنية من وإلى نويبع من خلال ميناء البواخر ركاب / شركة الجسر العربى وبترتيبات صارمة، فيما تم الإبقاء على ضرورة حصول الركاب والسائقين على شهادة تحليل "PCR" من مستشفى نويبع.

كانت السلطات الأردنية سمحت فى يونيو الماضى بعودة العمل بين مصر والأردن عبر خط نويبع العقبة، بشرط تنفيذ ما يعرف بالنقل التبادلي، والذي يقوم على دخول الشاحنات المصرية للأراضى الأردنية، دون دخول السائق المصري، ليتم تفريغ الشاحنة فى محطة تبادلية بميناء العقبة، وعودة الشاحنة مرة أخرى، إلا أنه لم يلق رواجًا لدى السائقين.

المصدر: جريدة "المال" المصرية