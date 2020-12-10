إثيوبيا تعلق على نزوح اللاجئين إلى مصر بسبب الحرب

قال السفير الإثيوبي لدى القاهرة، ماركوس تيكلي، إن نزوح بعض اللاجئين الإثيوبيين إلى مصر إثر الصراع في إقليم تيغراي هو أمر مؤقت، مؤكدا أنهم سيعودون إلى إثيوبيا مرة أخرى.

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وقال تيكلي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إذا جاء بعض اللاجئين الإثيوبيين إلى مصر فإن وجودهم هنا سيكون بشكل مؤقت، وسيعودون قريبا".

وأضاف تيكلي: "حتى اللاجئين(الإثيوبيين) الموجودين في السودان سيعودون إلى بلادهم، لأن العملية العسكرية في الإقليم (تيغراي) مؤقتة، والحكومة وضعت أغلب مناطق الإقليم تحت السيطرة وفتحت الآن ممرات إنسانية لتوفير الدعم وتقديم المساعدات، لذا نأمل أن يعود هؤلاء اللاجئون إلى وطنهم قريبا".

كما لفت السفير الإثيوبي إلى أنه "قدم توضيحا لوزير الخارجية المصري حول الأوضاع في إقليم تيغراي".

وقال: "القاهرة عبرت عن رغبتها في دعم السلام والاستقرار في إثيوبيا، بحيث تتمكن من التعاون حول السد ونهر النيل وفي العديد من الجوانب".

كما أكد السفير تيكلي أن "العمليات العسكرية في تيغراي كانت بعيدة عن الإقليم الذي يتواجد به سد النهضة (إقليم بني شنقول) ولم تؤثر بشكل مباشر عليه".

المصدر: سبوتنيك