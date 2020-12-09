بوغدانوف يبحث مع قدري جميل التسوية السورية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف في موسكو اليوم مع ممثل قيادة جبهة "التغيير والتحرير" رئيس منصة موسكو قدري جميل، الأوضاع في سوريا.

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وحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، فإن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع تطورات الوضع في سوريا ومحيطها بشكل معمق، وتم التأكيد مجددا على أهمية تسريع عملية التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية ونتائج دورتها الرابعة التي عقدت في جنيف من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف البيان أن اللقاء بين بوغدانوف وجميل في موسكو جاء بناء على طلب الأخير.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية