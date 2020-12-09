السيسي يرغب في تعزيز قوة الجيش المصري البحرية

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع رئيس مجلس إدارة شركة "نافال جروب" الفرنسية بيير إيمريك بوميلييه، تعزيز قوة الجيش المصري البحرية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن الرئيس التنفيذي لشركة "نافال" المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية، أكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوى العالم، مع الاستمرار في التباحث بين الجانبين حول آفاق التعاون المستقبلي.

وأشاد رئيس الشركة الفرنسية بالقدرات الفنية العالية لأفراد القوات البحرية المصرية وتمكنهم من تشغيل الوحدات البحرية المتقدمة تكنولوجيا التي تنتجها الشركة في وقت قياسي وبكفاءة عالية.

وقد أعرب السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة "نافال"، مؤكدا ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لعملية تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.

المصدر: RT