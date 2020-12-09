 
مباشر

مصادر أمنية لـ"رويترز": استهداف بئري نفط بقنبلتين في كركوك بالعراق والتسبب بحريق

أخبار العالم العربي

مصادر أمنية لـ
Reuters ALAA AL-MARJANI
ألسنة اللهب تتصاعد من مداخن في حقول النفط في كركوك بالعراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbk9

أفادت مصادر أمنية لـ"رويترز" بأن قنبلتين استهدفتا بئري نفط في حقل خباز النفطي في كركوك بالعراق، وتسببتا في حريق.

إقرأ المزيد
الرئيس العراقي: كركوك يجب ألا تكون ساحة للخلافات والمشاكل
الرئيس العراقي: كركوك يجب ألا تكون ساحة للخلافات والمشاكل

وأشارت نفس المصادر إلى أنه "لم يتضح من المسؤول عن التفجيرين" اللذان وقعا في حقل خباز الذي يقع على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب كركوك، ولفت مسؤولون نفطيون إلى أن الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يوميا، وفقا للوكالة.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح، الاثنين الماضي، إن "كركوك يجب ألا تكون ساحة للخلافات والمشاكل"، وأكد ضرورة "معالجة المسائل العالقة فيها".

المصدر: رويترز + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا