الرئيس العراقي: كركوك يجب ألا تكون ساحة للخلافات والمشاكل

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، إن كركوك يجب ألا تكون ساحة للخلافات والمشاكل، فيما أكد ضرورة معالجة المسائل العالقة فيها.

وذكر بيان رئاسي، أن "صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، وبحثا مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية في كركوك، والقضايا التي تواجه أهلها، مع ضرورة تعزيز أمنهم وسلامتهم وتوفير الخدمات لهم".

وأكد اللقاء بحسب البيان، على ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك من خلال الاحتكام إلى الدستور، وحل الإشكالات التي تواجه المدينة عبر الحوار والتلاقي بين سكانها الأصليين، والشروع في تحسين أوضاعهم وتجاوز معاناتهم بسبب سياسيات الاستبداد والفساد والتمييز، وأن تكون الحلول مستندة إلى إرادة الكركوكيين بعيدا عن التهميش والإقصاء، وتضمن الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف.

وشدد الرئيس العراقي على "ضرورة إنهاء الإشكالات العالقة وتخفيف معاناة الكركوكيين، والحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل، وأهمية تعزيز أمن المدينة وسلامة أهلها، ومنع الإرهابيين من استغلال الأوضاع وتهديد الاستقرار".

يذكر أن كركوك تعتبر من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وفيها خليط من العرب والأكراد والتركمان والكاكائيين والمسيحيين وقوميات وأديان أخرى.

المصدر: RT