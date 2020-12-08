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المغرب يسجل 2900 إصابة و50 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 2900 إصابة و50 وفاة جديدة بكورونا
AFP FADEL SENNA
المستشفيات في المغرب - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2900 إصابة، و50 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة أصبح 384088، فيما بلغت أعداد الوفيات 6370.

ويستعد المغرب لبدء عملية التلقيح للوقاية من "كوفيد-19" في الأسابيع المقبلة، إذ قال بيان للقصر الملكي أن "اللقاح سيكون مجانا للمغاربة".

وسيتم التطعيم في المرحلة الأولى لمن يعملون في الصفوف الأمامية من رجال الأمن والصحة والتعليم.

المصدر: "رويترز"

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