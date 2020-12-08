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واشنطن: سفارتنا في بغداد باقية ولن تغلق

أخبار العالم العربي

واشنطن: سفارتنا في بغداد باقية ولن تغلق
شعار السفارة الأمريكية في بغداد
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أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر اليوم الثلاثاء، أن سفارة بلاده في بغداد باقية ولن تغلق.

وقال لوسائل الإعلام عبر مكالمة هاتفية: "رأيتم مؤخرا فيديو للسفير الأميركي في بغداد بخصوص تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق، وأود أن أوضح أن السفارة الأميركية في بغداد باقية ولن تغلق".

وأضاف: "عملنا والتزامنا نحو العراق سيستمر ولن يتأثر بأي تخفيض قد يحدث مستقبلا".

وأشار إلى "محادثات ثنائية بخصوص العلاقات الاقتصادية والسياسية وملف الانتخابات المبكرة".

 

المصدر: RT

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