واشنطن: سفارتنا في بغداد باقية ولن تغلق

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر اليوم الثلاثاء، أن سفارة بلاده في بغداد باقية ولن تغلق.

وقال لوسائل الإعلام عبر مكالمة هاتفية: "رأيتم مؤخرا فيديو للسفير الأميركي في بغداد بخصوص تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق، وأود أن أوضح أن السفارة الأميركية في بغداد باقية ولن تغلق".

وأضاف: "عملنا والتزامنا نحو العراق سيستمر ولن يتأثر بأي تخفيض قد يحدث مستقبلا".

وأشار إلى "محادثات ثنائية بخصوص العلاقات الاقتصادية والسياسية وملف الانتخابات المبكرة".

المصدر: RT